Что помогает удерживать курс доллара под контролем

Первая неделя октября на валютном рынке, как и ожидалось, прошла очень спокойно и предсказуемо. Колебания котировок безналичного доллара были даже слабее, чем неделей ранее. Максимально, что увидели, - 41,315 грн на позиции «бид» и 41,35 грн на позиции «оффер». А со среды котировки опять пошли вниз.

Что помогает Национальному банку удерживать ситуацию с курсом доллара под контролем, не допуская сильных колебаний на межбанковском валютном рынке? Аналитики портала «Курс Украины» выделяют три основных фактора, сыгравших в пользу гривны на прошлой неделе.

Первый – ужесточение обязательных нормативов НБУ для коммерческих банков с 11 октября. Банки, которым предписали увеличить остатки на корсчетах в Нацбанке, начали накопление гривны. Некоторые были вынуждены даже частично продать валюту со своей валютной позиции, что с одной стороны, несколько увеличило ее предложение на межбанке, а с другой – снизило спрос.

Второй – потребность в гривне со стороны экспортеров, прежде всего, агротрейдеров и IT-компаний. Обычно этот фактор перестает работать в начале следующего месяца, но в октябре упомянутые фирмы продавали валюту всю прошлую неделю и даже в начале текущей. Рост предложения от экспортеров позволил Национальному банку снизить темпы и объем ежедневных валютных интервенций и немного сэкономить свои резервы. Так, за период с 30 сентября по 4 октября он продал на межбанке 721,15 млн долларов – на 35 млн долларов меньше, чем неделей ранее.

Как и первый, этот фактор вот-вот исчерпает себя. Через пару дней, по свидетельству казначеев коммерческих банков, Национальному банку опять придется рассчитывать только на свои силы.

Третий – геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Вот здесь, как говорится, «помощь пришла, откуда не ждали». Обострившееся противостояние между Израилем и Ираном и массированная ракетная атака на Израиль, состоявшаяся 1 октября, привели к резкому падению евро против американского доллара. За неделю евро подешевел на 2,5 цента – с 1,1208 до 1,0951 доллара. Как следствие, банкам, выполняющим клиентские заявки на покупку евро, пришлось покупать меньше долларов для их последующей конвертации в евровалюту. Однако у этого фактора есть и обратная сторона: подешевший евро привел к активизации импортеров, работающих со странами Евросоюза. Поэтому как только падение евро прекратится, стоит ожидать всплеска спроса на него.

Все вышеперечисленные факторы так или иначе исчерпают себя уже в ближайшее время.

В то же время уже появился фактор риска, способный спровоцировать рост спроса на межбанке и, как следствие, - возможный рост котировок. События на Ближнем Востоке вызвали скачок мировых цен на нефть. Всего за неделю стоимость барреля популярной марки нефти Brent подскочила на 10 долларов – с 69,9 до 79,9 долларов, что составляет почти 15%. Если рост цен на нефть продолжится, вверх пойдет стоимость топлива и ГСМ, а это мгновенно отразится на мировых ценах на все.

Пока же ситуация на межбанке не вызывает никаких опасений. Стабильным остается и наличный валютный рынок. На прошлой неделе ценники в столице менялись в диапазоне 12 копеек – от 41,55 до 41,43 грн за доллар. Стабильные цифры на табло успокоили украинцев, которые уже не так спешат в обменные пункты, едва получив зарплату.

Ближайшая неделя, по мнению аналитиков, пройдет относительно спокойно. А вот вторая неделя октября может преподнести сюрпризы.