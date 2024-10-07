Що допомагає утримувати курс долара під контролем

Перший тиждень жовтня на валютному ринку, як і очікувалося, пройшов дуже спокійно та передбачувано. Коливання котирувань безготівкового долара були навіть слабшими, ніж тижнем раніше. Максимально, що побачили, – 41,315 грн на позиції «бід» та 41,35 грн на позиції «оффер». А серед котирування знову пішли вниз.

Що допомагає Національному банку утримувати ситуацію з курсом долара під контролем, не допускаючи сильних вагань на міжбанківському валютному ринку? Аналітики порталу «Курс України» виділяють три основні чинники, які зіграли на користь гривні минулого тижня.

Перший – посилення обов'язкових нормативів НБУ для комерційних банків з 11 жовтня. Банки, яким наказали збільшити залишки на коррахунках у Нацбанку, почали накопичення гривні. Деякі були змушені навіть частково продати валюту зі своєї валютної позиції, що з одного боку дещо збільшило її пропозицію на міжбанку, а з іншого – знизило попит.

Другий – потреба у гривні з боку експортерів, насамперед агротрейдерів та IT-компаній. Зазвичай цей фактор перестає працювати на початку наступного місяця, але в жовтні згадані фірми продавали валюту весь минулий тиждень і навіть на початку поточного. Зростання пропозиції від експортерів дозволило Національному банку знизити темпи та обсяг щоденних валютних інтервенцій та трохи заощадити свої резерви. Так, за період з 30 вересня до 4 жовтня він продав на міжбанку 721,15 млн доларів – на 35 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Як і перший, цей фактор ось-ось вичерпає себе. За кілька днів, за свідченням скарбників комерційних банків, Національному банку знову доведеться розраховувати лише на свої сили.

Третій – геополітична ситуація на Близькому Сході. Ось тут, як кажуть, «допомога прийшла, звідки не чекали». Протистояння між Ізраїлем та Іраном, що загострилося, і масована ракетна атака на Ізраїль, що відбулася 1 жовтня, призвели до різкого падіння євро проти американського долара. За тиждень євро подешевшав на 2,5 центи – з 1,1208 до 1,0951 долара. Як наслідок, банкам, які виконують клієнтські заявки на покупку євро, довелося купувати менше доларів для їхньої подальшої конвертації в євровалюту. Однак цей чинник має і зворотний бік: євро, що подешевшав, призвів до активізації імпортерів, які працюють з країнами Євросоюзу. Тому щойно падіння євро припиниться, варто очікувати сплеску попиту на нього.

Всі перераховані вище фактори так чи інакше вичерпають себе вже найближчим часом.

Водночас вже з'явився фактор ризику, здатний спровокувати зростання попиту на міжбанку і, як наслідок, можливе зростання котирувань. Події на Близькому Сході викликали стрибок світових нафтових цін. Усього за тиждень вартість бареля популярної марки нафти Brent підскочила на 10 доларів – з 69,9 до 79,9 доларів, що становить майже 15%. Якщо зростання цін на нафту продовжиться, вгору піде вартість палива та ПММ, а це миттєво вплине на світові ціни на все.

Поки що ж ситуація на міжбанку не викликає жодних побоювань. Стабільним залишається і готівковий валютний ринок. Минулого тижня цінники у столиці змінювалися в діапазоні 12 копійок – від 41,55 до 41,43 грн за долар. Стабільні цифри на табло заспокоїли українців, які вже не так поспішають в обмінні пункти, щойно отримавши зарплату.

Найближчий тиждень, на думку аналітиків, пройде відносно спокійно. А ось другий тиждень жовтня може зробити сюрпризи.