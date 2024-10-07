Главаря "ЛНР" Пасечника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Гауляйтеру террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику после проведения более тщательного расследования Службой безопасности Украины суд увеличил срок лишения свободы на три года - его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской области, сообщает Левый берег.

"1 июля 2024 года Пасечник был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в коллаборационной деятельности и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества" , — говорится в сообщении.

Прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции из-за несоответствия назначенного наказания степени тяжести преступления и мягкости назначенного наказания.

По данным досудебного расследования СБУ, Пасечник с 2018 года на "должности главы ЛНР" создавал условия для аннексии РФ части территории Украины.

В преддверии 24 февраля 2022 года он подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической "ЛНР" и государством-арессором.

Кремль использовал этот "правовой акт" как формальный повод для широкомасштабного вторжения в Украину.

"По указанию кремля, в сентябре 2022 г. Пасечник подписал "закон" о вхождении "лнр" в состав рф и провел на захваченной врагом территории псевдореферендум" , - добавляют в СБУ.

В дальнейшем Пасечник участвовал в подписании с Путиным "соглашения" о присоединении оккупированного региона к РФ. В 2023 году он организовал участие временно захваченных общин Луганщины в российских "выборах в законодательные органы власти".

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судебное решение первой инстанции отменено.

Гауляйтер Луганщины признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении выборов на временно оккупированной территории по предварительному сговору группой лиц);

ч. 5 ст. 111-1 (добровольное избрание в незаконный орган власти, созданный на временно оккупированной территории).

Пасечник приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является его собственностью.