Издевательство над детьми во Львовской области: воспитательнице объявлено о подозрении

Вручено подозрение воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Со ссылкой на руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине, видеофакт чего обнародовали журналисты, вручили подозрение по статье 126 Уголовного Кодекса Украины (Побои и истязания). Следствие продолжается" , - рассказал руководитель ОВА.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что воспитатели инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетней.

Отмечается, что воспитательница, находясь в кабинете по своему месту работы, избила ученицу учебно-реабилитационного центра.

"Предварительно, между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла около десяти ударов по телу потерпевшей предметом, похожим на указку. После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила бить ребенка ладонью. В результате таких действий потерпевшей была нанесена физическая боль" , - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Сейчас женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовской области возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.