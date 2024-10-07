Знущання над дітьми на Львівщині: виховательці оголошено про підозру

Вручено підозру виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.﻿ З посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, відеофакт чого оприлюднили журналісти, вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування). Слідство триває" , - розповів керівник ОВА.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що виховательці інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній.

Зазначається, що вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.

"Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла біля десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю" , - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають. Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.