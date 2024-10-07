Лукашенко разрешил невоенным структурам сбивать дроны над Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал разрешение ряду структур сбивать дроны, которые залетают на территорию страны.﻿﻿ Со ссылкой на указ на сайте президента Республики Беларусь, сообщает Украинская правда.

Лукашенко разрешил применять оружие и спецсредства против беспилотников не только военнослужащим из военных формирований и органов внутренних дел, но и сотрудникам других военизированных организаций.

Речь идет об органах прокуратуры, следственном комитете, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, Госкомитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета госконтроля, Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В указе указано, что документ приняли для закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БпЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, которые управляются дистанционно или автоматически.

4 октября Лукашенко признал, что российские БПЛА залетают в его страну, но списал это на "неопытные руки" и "работу средств радиоэлектронной борьбы".