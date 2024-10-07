Лукашенко разрешил невоенным структурам сбивать дроны над Беларусью
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал разрешение ряду структур сбивать дроны, которые залетают на территорию страны. Со ссылкой на указ на сайте президента Республики Беларусь, сообщает Украинская правда.
Лукашенко разрешил применять оружие и спецсредства против беспилотников не только военнослужащим из военных формирований и органов внутренних дел, но и сотрудникам других военизированных организаций.
Речь идет об органах прокуратуры, следственном комитете, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, Госкомитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета госконтроля, Госинспекции охраны животного и растительного мира.
В указе указано, что документ приняли для закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БпЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, которые управляются дистанционно или автоматически.
4 октября Лукашенко признал, что российские БПЛА залетают в его страну, но списал это на "неопытные руки" и "работу средств радиоэлектронной борьбы".