Лондон выделил Киеву $4,5 млрд на закупку британского военного оборудования

Великобритания выделила Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов (около $4,5 млрд) на закупку современного военного оборудования от британских производителей. Со ссылкой на пресс-службу правительства Британии, сообщает Укринформ.

В сообщении говорится, что британская торговая миссия в составе представителей Министерства обороны, Департамента по бизнесу и торговле и оборонной ассоциации ADS посетила Украину для проведения встреч с украинским правительством и представителями промышленности.

Этот шаг был продолжением соглашения, подписанного в июле, которое позволит Украине потратить 3,5 млрд. фунтов стерлингов (около 4,5 млрд. долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

«Поддержка Украины со стороны Великобритании является железной. Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственный промышленный потенциал, усиливая возможности Украины. Мы стоим бок о бок с Украиной и будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется» , - заявил министр по делам Вооруженных сил Британии Люк Поллард.

Министерство обороны уже заключило контракты с несколькими британскими компаниями, в частности с Thales, производящими зенитные ракеты, и Sheffield Forgemasters - на изготовление стволов артиллерийских орудий. В сообщении отмечается, что будущие заказы находятся на стадии подготовки и будут финансироваться Украиной за счет собственных резервов и 3,5 млрд. фунтов стерлингов экспортного финансирования, предоставленных Великобританией.