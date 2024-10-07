Лондон виділилив Києву $4,5 млрд на закупівлю британського військового обладнання

Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (майже $4,5 млрд) на закупівлю сучасного військового обладнання від британських виробників.﻿ З посиланням на пресслужбу уряду Британії, повідомляє Укрінформ.

У повідомленні йдеться, що британська торгівельна місія у складі представників Міністерства оборони, Департаменту з питань бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS відвідала Україну для проведення зустрічей з українським урядом і представниками промисловості.

Цей крок був продовженням угоди, підписаної в липні, яка дозволить Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

«Підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власний промисловий потенціал, водночас посилюючи можливості України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно» , - заявив міністр у справах Збройних сил Британії Люк Поллард.

Міністерство оборони вже уклало контракти з кількома британськими компаніями, зокрема з Thales, які вироблятимуть зенітні ракети, та Sheffield Forgemasters - на виготовлення стволів артилерійських гармат. В повідомленні зазначається, що майбутні замовлення перебувають на стадії підготовки і будуть фінансуватися Україною за рахунок власних резервів та 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування, наданих Великою Британією.