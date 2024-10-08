Ким Чен Ын заявил, что хочет сделать КНДР "ядерной сверхдержавой"

КНДР намерена ускорить шаги для того, чтобы стать "военной сверхдержавой", которая будет иметь ядерное оружие, сообщает Деловая столица.

Об этом глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын заявил во время выступления в Национальном университете обороны со ссылкой на официальную газету лейбористской партии Нодон Синмун.

Диктатор осудил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля за "сговор с Вашингтоном", чтобы дестабилизировать регион. Ким утверждает, что Северная Корея сейчас не заинтересована в нападении на Южную Корею, и заявил, что Союз юга и США считает врагами.

"Юн Сок Ёль в своей речи допустил несколько вульгарных комментариев о конце Республики, и это показывает, что он полностью поглощен слепой верой из-за своего хозяина. Честно говоря, у нас нет абсолютно никаких намерений нападать на Южную Корею" , — заявил он во время выступления в Национальном университете обороны.

Глава КНДР отметил, что в случае нападения на страну армия применит

"всю наступательную мощь", и подчеркнул, что не исключает применения ядерного оружия. "Наше движение к превращению в военную сверхдержаву и ядерную державу ускорится" , — сказал он.

Как сообщалось, 7 октября Северная Корея раскритиковала визит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Украину, обвинив Североатлантический альянс в посягательстве на суверенитет КНДР.