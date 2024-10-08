Кім Чен Ин заявив, що хоче зробити КНДР "ядерною наддержавою"

КНДР має намір прискорити кроки для того, щоб стати "військовою наддержавою", яка матиме ядерну зброю, повідомляє Ділова столиця.

Про це глава Корейської народної демократичної республіки Кім Чен Ин заявив під час виступу у Національному університеті оборони із посиланням на офіційну газету лейбористської партії Нодон Сінмун.

Диктатор засудив президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за "змову з Вашингтоном", щоб дестабілізувати регіон. Кім стверджує, що Північна Корея зараз не зацікавлена у нападі на Південну Корею, і заявив, що Союз півдня та США вважає ворогами.

"Юн Сок Йоль у своїй промові припустився кількох вульгарних коментарів про кінець Республіки, і це показує, що він повністю поглинений сліпою вірою через свого господаря. Чесно кажучи, у нас немає абсолютно жодних намірів нападати на Південну Корею" , — заявив він під час виступу у Національному університеті оборони.

Глава КНДР зазначив, що у разі нападу на країну армія застосує

"всю наступальну міць", і підкреслив, що не виключає застосування ядерної зброї. "Наш рух до перетворення на військову наддержаву та ядерну державу прискориться" , — сказав він.

Як повiдомлялось, 7 жовтня Північна Корея розкритикувала візит нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте до України, звинувативши Північноатлантичний альянс у посяганні на суверенітет КНДР.