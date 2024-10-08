Российский обстрел Запорожья: в ОВА уточнили количество пострадавших

В Запорожье в результате российских обстрелов по состоянию на сегодняшнее утро известно о семи раненых. Вчера количество пострадавших из-за атаки составляло три человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

В заявлении ОВА указывается, что пятеро мужчин и одна женщина получили ранения в результате российских атак по Запорожью.

Так, российские захватчики для ударов по городу применили авиацию.

Отметим, вчера было известно о трех пострадавших из-за удара росармии по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Обстрелы Запорожской области

Как рассказал сегодня руководитель администрации Иван Федоров, всего за сутки российские оккупанты нанесли по 13 населенным пунктам Запорожской области 392 удара.

В частности, враг совершил 9 авиационных ударов по Запорожью, Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке.

Кроме того, противник применил 225 беспилотников разной модификации для ударов по н.п. Лобковое, Гуляйполе, Новодаровка, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Левадное и Малиновка.

"13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Работино, Малиновку и Малую Токмачку. 145 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки", - передали в ОВА.

Всего из-за вражеских обстрелов по населенным пунктам Запорожской области поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 1 октября утром российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья. Враг для обстрела города применил авиабомбы. Из-за атаки погиб один человек, еще 18 получили ранения, среди них - 12-летний ребенок.