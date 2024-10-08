Нефтебаза в Феодосии до сих пор горит: эвакуировали более тысячи человек

Во Феодосии продолжается тушение пожара на атакованной 7 октября нефтебазе, более тысячи человек эвакуировали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил назначенный россиянами глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко.

"Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом".

По его словам, 1 047 человек, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, эвакуировали в пункты временного размещения.

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