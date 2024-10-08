Нефтебаза в Феодосии до сих пор горит: эвакуировали более тысячи человек
Во Феодосии продолжается тушение пожара на атакованной 7 октября нефтебазе, более тысячи человек эвакуировали, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил назначенный россиянами глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом".
По его словам, 1 047 человек, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, эвакуировали в пункты временного размещения.
Предыстория:
- Утром 7 октября сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Сообщали, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии.
- Также сообщалось, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".