Нафтобаза у Феодосії досі горить: евакуювали понад тисячу людей

У Феодосії триває гасіння пожежі на атакованій 7 жовтня нафтобазі, більше ніж тисячу людей евакуювали, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив призначений росіянами голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко.

"Роботи з ліквідації пожежі тривають, усі задіяні служби перебувають на оперативному зв'язку зі штабом".

За його словами, 1 047 осіб, які проживають недалеко від місця НС – у районах Чорноморської набережної та Ближніх Очеретів, евакуювали в пункти тимчасового розміщення.

Передісторія: