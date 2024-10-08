Минэнерго: Враг обстрелял энергообъекты в семи областях Украины

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Днепропетровской области по технологическим причинам выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Питание восстановлено.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 2564 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 546 населенных пунктов.

Также, в Харьковской области во время выполнения ремонтных работ одна из бригад попала под обстрел. Пострадавших нет.

Вследствие неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 26 населенных пунктах в Сумской области, 5 населенных пунктах в Днепропетровской области и одном населенном пункте в Черкасской области.