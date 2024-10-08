Китайские компании прекращают поставки сырья для лекарств в РФ из-за санкций

Китайские компании начали останавливать поставки в Россию фармакологического сырья для производства лекарств. Об этом заявил президент российской фармкомпании "Активный компонент" Александр Семенов на форуме "Биопром-2024", сообщает Лига.Бизнес.

"После последнего пакета санкций существует уровень определенных кодов ТН ВЭД, в которых прописаны интермедиаты, активы и реагенты, которые уже запрещено поставлять в Россию. Мы с этим столкнулись как производители фармсубстанций. Те же китайские компании уже вводят рестрикции по определенным позициям" Семенов.

По его словам, ситуация с поставками в перспективе будет только ухудшаться. При этом в России невозможно наладить производство собственного сырья без долгосрочных преференций со стороны государства.

The Moscow Times пишет, что зависимость российских производителей лекарства от зарубежного сырья достигает 80%. При этом более двух третей импорта приходится на Китай и Индию.

После начала войны в Украине российская фарминдустрия столкнулась с проблемами при импорте сырья, что привело к удорожанию лекарства.

Из-за проблем со снабжением сырья для изготовления препаратов и ухода с российского рынка международных фармпроизводителей в России резко сократилось количество доступных лекарств.

В 2023 году из ассортимента исчезли 2200 торговых позиций. Всего в аптеках по итогам года было доступно 19 400 лекарственных средств, или на 11% меньше, чем годом ранее.