Во Франции окончательно отклонили предложение об импичменте Макрона

Во Франции Конференция руководителей Национальной ассамблеи, объединяющая глав всех депутатских групп, решила отклонить инициативу ультралевой партии "Непокоренная Франция" объявить импичмент президенту Эмманюэлю Макрону, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

Конференция руководителей решила, что инициатива по импичменту не заслуживает включения в повестку дня открытого заседания.

Таким образом инициатива ультралевых, которую на прошлой неделе отклонил комитет по вопросам законодательства, не попадет на рассмотрение сессии.

Как указано, на заседании руководители левых групп – "зеленых", социалистов, коммунистов и "Непокоренной Франции" – проголосовали за внесение инициативы на рассмотрение парламента. Все остальные ее не поддержали, в частности, представительница "Национального объединения" Марин Ле Пен воздержалась во время голосования.

Как известно, ультралевая политсила после отказа Макрона назначать премьера от левых заявила об "украденных выборах" и начала организовывать акции протеста.