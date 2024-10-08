На подконтрольную Украине территорию вернули семерых детей с ВОТ

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть четыре семьи с детьми﻿. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Деловая столица.

"На Родину удалось вернуть 7 украинских деток. Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, живших под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу" , — сообщил омбудсмен.

По его словам, на оккупированной территории семьи были вынуждены подчиняться жестким условиям оккупантов, в частности получать российские паспорта, отдавать своих детей в российские школы, где учили лживую историю и заставляли примерять форму захватчиков.