На подконтрольную Украине территорию вернули семерых детей с ВОТ
На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть четыре семьи с детьми. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Деловая столица.
"На Родину удалось вернуть 7 украинских деток. Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, живших под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу", — сообщил омбудсмен.
По его словам, на оккупированной территории семьи были вынуждены подчиняться жестким условиям оккупантов, в частности получать российские паспорта, отдавать своих детей в российские школы, где учили лживую историю и заставляли примерять форму захватчиков.
"Каждый день был испытанием: страх из-за вооруженных обысков, допросов, давления с угрозами лишения родительских прав и изъятия детей, упадок собственного дела и достойного заработка", — добавил Лубинец.