На підконтрольну Україні територію повернули сімох дітей з ТОТ

На підконтрольну Україні територію вдладося повернути чотири родини з дітьми﻿. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Ділова столиця.

"На Батьківщину вдалося повернути 7 українських діток. Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю" , — повідомив омбудсмен.

За його словами, на окупованій території родини були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів, зокрема, отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та змушували приміряти форму загарбників.