Только Украина может определять условия для мирных переговоров – Рютте

Только Украина и ее политическое руководство могут определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом присоединяться к контактам с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Это по определению дело Украины – решать, каковы приемлемые для нее условия для поиска переговорного решения и какими могут быть условия для присоединения к переговорам с Россией. Это дело Украины, дело Владимира Зеленского – принимать такие решения. Мы должны сосредоточиться на том, что может сделать НАТО. А именно – укрепить Украину путем оказания достаточного количества военной поддержки» , - сказал Рютте.

Он отметил, что укрепление позиции Украины – единственный эффективный путь, чтобы выйти на мирное соглашение и завершение войны.