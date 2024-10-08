Только Украина может определять условия для мирных переговоров – Рютте
Только Украина и ее политическое руководство могут определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом присоединяться к контактам с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ.
«Это по определению дело Украины – решать, каковы приемлемые для нее условия для поиска переговорного решения и какими могут быть условия для присоединения к переговорам с Россией. Это дело Украины, дело Владимира Зеленского – принимать такие решения. Мы должны сосредоточиться на том, что может сделать НАТО. А именно – укрепить Украину путем оказания достаточного количества военной поддержки», - сказал Рютте.
Он отметил, что укрепление позиции Украины – единственный эффективный путь, чтобы выйти на мирное соглашение и завершение войны.
«Единственный путь для этого (мирных переговоров – ред.) – убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя. Это парадокс, но для того, чтобы прийти к мирному соглашению путем переговоров, мы должны обеспечить, чтобы Украина была сильной. Именно поэтому я доволен, что в следующую субботу мы будем участвовать во встрече в Рамштайне», - отметил генеральный секретарь НАТО.