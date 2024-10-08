Лише Україна може визначати умови для мирних переговорів - Рютте

Лише Україна та її політичне керівництво можуть визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з Росією.﻿ Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Це за визначенням справа України – вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для пошуку переговорного рішення і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського - приймати такі рішення. Ми маємо зосередитися на тому, що може зробити НАТО. А саме - зміцнити Україну шляхом надання достатньої кількості військової підтримки» , - сказав Рютте.

Він зауважив, що зміцнення позиції України - єдиний ефективний шлях, щоб вийти на мирну угоду і завершення війни.