Лише Україна може визначати умови для мирних переговорів - Рютте
Лише Україна та її політичне керівництво можуть визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
«Це за визначенням справа України – вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для пошуку переговорного рішення і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського - приймати такі рішення. Ми маємо зосередитися на тому, що може зробити НАТО. А саме - зміцнити Україну шляхом надання достатньої кількості військової підтримки», - сказав Рютте.
Він зауважив, що зміцнення позиції України - єдиний ефективний шлях, щоб вийти на мирну угоду і завершення війни.
«Єдиний шлях для цього (мирних переговорів – ред.) - переконати Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. Це парадокс, але для того, щоб прийти до мирної угоди шляхом переговорів, ми маємо забезпечити, щоб Україна була сильною. Саме тому я задоволений, що наступної суботи ми братимемо участь у зустрічі в Рамштайні», - зазначив генеральний секретар НАТО.