Оккупанты ударили "Шахедами" и несколькими ракетами: как отработала ПВО

В ночь на 9 октября русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили 21 беспилотник, еще один – улетел в Россию.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности кафиры применили 22 беспилотника Shahed, которые запустили из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым). Также ударили тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Полтавщине (район запуска – Курская область РФ).

"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернул в направлении России" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.