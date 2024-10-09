Окупанти вдарили "Шахедами" та кількома ракетами: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами. Сили ППО збили 21 безпілотник, ще один – полетів у Росію.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти застосували 22 безпілотники Shahed, які запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим). Також вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Полтавщині (район запуску – Курська область РФ).

"У результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.