Одесщину атаковали беспилотники: повреждены медучреждение и многоэтажка

Российское войско в ночь на 9 октября атаковало ударными беспилотниками Одесскую область, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

"Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесщину ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей" , — рассказал он.

В результате атаки в Одесском районе повреждены окна и фасад девятиэтажки. Пострадали 5 человек, 3 из них доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Также произошел пожар на мансардном этаже недостроя, огонь распространился на 400 кв. м. Повреждены окна в медицинском учреждении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 172 боевых столкновения Сил обороны с российским войском.