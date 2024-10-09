Одещину атакували безпілотники: пошкоджено медустанову та багатоповерхівку

Російське військо в ніч на 9 жовтня атакувало ударними безпілотниками Одеську область, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер.

"Третю ніч поспіль російські агресори тероризують Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили більшість цілей" , — розповів він.

Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджені вікна та фасад девʼятиповерхівки. Травмовані 5 людей, 3 з них доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також сталася пожежа на мансардному поверсі недобудови, вогонь поширився на 400 кв. м. Пошкоджені вікна в медичному закладі.

Як повiдомлялось, минулої доби на фронті зафіксували 172 бойові зіткнення Сил оборони з російським військом.