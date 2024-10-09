ГБР обнаружило у депутата на Хмельнитчине более 1,5 млн незадекларированных долларов

Работники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого местного совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости, сообщает Украинская правда.

"Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках открытых на ее имя и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте" , – говорится в сообщении.

В сообщении правоохранителей не указано имя фигурантки, но по данным издания, речь идет о Светлане Баранской.

В ГБР говорят, что расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата. В ходе обысков изъято более 1 млн 491 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн, уточняет прокуратура.

Эти средства фигурантка не внесла в свою ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления.

Сейчас женщина задержана по подозрению в незаконном обогащении. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Досудебное расследование продолжается.