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Во оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки ВСУ

Во оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки ВСУ

Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. В сети появились новые кадры мощного пожара, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает гореть нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.

Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.

Спасатели отмечают, что, скорее всего, погасить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой.

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Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии вспыхнул мощный пожар. Гауляйтеры объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Генштаб ВСУ подтвердил ракетный удар по нефтебазе. Отмечается, что терминал Феодосии был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.

СМИ сообщают, что нефтебаза принадлежит близкому другу российского диктатора Владимира Путина.

Сообщалось, что вчера, 8 октября, на территории атакованной нефтебазы взорвалась цистерна с бензином, затем - с керосином.

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