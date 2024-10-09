Во оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки ВСУ
Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. В сети появились новые кадры мощного пожара, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
По состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает гореть нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.
Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.
Спасатели отмечают, что, скорее всего, погасить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой.
Удар по нефтебазе в Феодосии
Напомним, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии вспыхнул мощный пожар. Гауляйтеры объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Генштаб ВСУ подтвердил ракетный удар по нефтебазе. Отмечается, что терминал Феодосии был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.
СМИ сообщают, что нефтебаза принадлежит близкому другу российского диктатора Владимира Путина.
Сообщалось, что вчера, 8 октября, на территории атакованной нефтебазы взорвалась цистерна с бензином, затем - с керосином.