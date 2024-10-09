Во оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки ВСУ

Во временно оккупированной Феодосии третьи сутки горит нефтебаза после атаки Сил обороны Украины. В сети появились новые кадры мощного пожара, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По состоянию на утро 9 октября в Феодосии продолжает гореть нефтебаза. Огонь на месте пожара заметно издалека.

Местные жители отмечают, что столбы дыма не становятся меньше, а в городе ощущается едкий запах гари. Жителей соседних районов эвакуировали (около 1100 человек), охваченные пламенем цистерны продолжают взрываться.

Спасатели отмечают, что, скорее всего, погасить огонь не удастся, пока в цистернах не выгорит топливо. Специалисты заявляют о превышении уровня диоксида серы рядом с атакованной нефтебазой.

Удар по нефтебазе в Феодосии

Напомним, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии вспыхнул мощный пожар. Гауляйтеры объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Генштаб ВСУ подтвердил ракетный удар по нефтебазе. Отмечается, что терминал Феодосии был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.

СМИ сообщают, что нефтебаза принадлежит близкому другу российского диктатора Владимира Путина.

Сообщалось, что вчера, 8 октября, на территории атакованной нефтебазы взорвалась цистерна с бензином, затем - с керосином.