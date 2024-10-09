Верховный суд Словакии не увидел признаков терроризма в покушении на Фицо

Судьи Верховного суда Словакии считают, что нет достаточных доказательств говорить о терроризме в контексте обвиняемого, который в мае этого года стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Ak﻿﻿tuality, которое ознакомилось с позицией судей, высказанной в прошлом месяце.

В сентябре, когда Верховный суд принял решение о содержании под стражей напавшего на Роберта Фицо Юрая Цинтулы, он пришел к революционному выводу.

По мнению судебной коллегии из трех человек, хотя мужчина должен находиться под стражей, суд не считает правомерным изменение квалификации преступления на "терроризм".

Судьи Патрик Прибельский, Эмиль Клеманич и Мариан Мачура убеждены, что о терроризме можно говорить, если доказательства свидетельствуют о том, что "преступник совершил свой акт с намерением заставить правительство государства действовать, бездействовать или терпеть что-либо".

В своем решении они буквально заявили, что "такие доказательства еще не были собраны в необходимом объеме в рамках данного производства". Проще говоря, это означает, что, по мнению суда, ни следственные подразделения, ни прокуратура пока что не смогли найти настолько убедительных доказательств, чтобы нападение в Гандлове 15 мая этого года можно было без сомнения назвать терроризмом.

Сначала полиция расследовала дело как покушение на умышленное убийство, но менее чем через два месяца после стрельбы переквалифицировала его в террористический акт.

По мнению судей Верховного суда, невозможно выяснить, на основании каких фактов произошло это изменение. В постановлении они написали, что единственной "аргументацией" для такой процедуры было указание прокурора Генеральной прокуратуры.

В конце августа этого года, комментируя ходатайство об освобождении Цинтулы из-под стражи, прокурор утверждала, что он писал письма жене из-под стражи и заявлял в них, что напал на премьер-министра из-за несогласия с общей политикой правительства "с целью прекращения его деятельности, тем самым остановив работу правительства, выведя его из строя".

Впрочем, это не дословные цитаты из писем обвиняемого в убийстве, а перефразировка его слов прокурором. Однако, изучив материалы дела, Верховный суд пришел к выводу, что "на данный момент обвинения, изложенные прокурором, не вытекают из материалов уголовного дела".

Но даже последний вывод суда не означает, что полиция и прокуратура не могут продолжать искать доказательства, которые бы однозначно подтверждали их выводы о совершении теракта обвиняемым.

Напомним, 15 мая в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.