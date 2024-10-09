В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: где именно
В субботу и воскресенье (12-13 октября) в столице частично будет ограничено движение транспорта - в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
Где именно и в котором часу ждать ограничений
Согласно информации организатора мероприятия Run Ukraine, частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) будет внедрено в целях безопасности участников.
"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - объяснили украинцам.
Так, в субботу, 12 октября, с 10:30 утра до 18:30 вечера планируют перекрыть движение по улице Трухановской.
В воскресенье, 13 октября, график перекрытия ожидается следующим:
- на улице Трухановской - с 08:15 до 15:30
- на Северном мосту (в направлении с жилого массива Троещина на Оболонь) - ограничение движения с 08:30 до 14:30
- на проспекте Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2) - с 08:30 до 14:30
- на Оболонской набережной - с 08:30 до 14:30
- на улице Приречной (от дома 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30
- в переулке между домами Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 - с 08:30 до 14:00
Уточняется, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.
Отмечается также, что, принимая решение о перекрытии, городские власти учли ряд факторов:
- благотворительность (уже на этапе подготовки Киевский марафон Несокрушимости собрал на благотворительность более 6 млн грн)
- социальная интеграция военных и раненых (в рамках мероприятия состоится отдельный старт для действующих военных и ветеранов войны)
- психологическая поддержка украинцев (спортивные мероприятия оказывают положительное влияние на физическое и ментальное здоровье)
- безопасность участников (на более длинном маршруте будет размещено значительно больше укрытий, так что в случае объявления воздушной тревоги бегуны смогут воспользоваться ближайшим из них, не образуя скоплений)