Литва выделила еще 13 млн евро на восстановление Украины

Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро Литовскому фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Эти средства пойдут на финансирование проектов по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Литвы.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что Литва продолжает активно поддерживать Украину в сферах образования, энергетики и других важных областях. Она также призвала международных партнеров присоединиться к этим усилиям, чтобы укрепить веру украинцев в безопасное и процветающее будущее.

С начала войны в 2022 году Литва уже направила через Фонд 24 миллиона евро на проекты восстановления Украины. Среди них - ремонт образовательных учреждений в Бородянке и Ирпене, а также разработка новых инициатив, таких как проект "Школа будущего" и программы реабилитации пострадавших от войны.

Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставленной Литвой Украине с начала войны, достигла почти 1,5 миллиарда евро.

Помощь Украине от Литвы

Страны Балтии - Литва, Латвия и Естония - продолжают оставаться одними из самых активных партнеров Украины, оказывая ей постоянную военную поддержку и содействуя интеграции в ЕС и НАТО.

Недавно стало известно, что Литва передаст Украине Вильнюсскую ТЭЦ, которая будет разобрана и доставлена по частям. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Помимо этого литовская компания Ignitis Group внесла 4 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Эти средства будут направлены на закупку оборудования для создания 120 МВт мощностей, что позволит восстановить энергетическую инфраструктуру страны.