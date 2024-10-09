У Зеленского обнародовали детали соглашения о безопасности с Хорватией

Украина и Хорватия заключили соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Ее подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.﻿ Со ссылкой на Офис президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соглашение с Хорватией, как и другие соглашения о безопасности Украины, будет действовать в течение 10 лет. Этим соглашением Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне.

Среди прочего речь идет о сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами двух стран, перспективах совместного оборонного производства и локализации проектов в Украине. Страны также будут изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и обмениваться разведывательными данными.

Важно также гуманитарное разминирование. Хорватия выделила на это направление уже более 10 млн евро, продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями.

В соглашении говорится также о сферах противоминной деятельности, уходе за ветеранами и судебном преследовании за тяжкие преступления, поскольку Хорватия имеет свой опыт, связанный с войной.

Также в соглашении содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах. Кроме того, Хорватия будет способствовать привлечению России к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и будет оказывать санкционное давление. Хорватия обязуется поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма помощи с февраля 2022 года составляет около 300 млн евро, страна предоставила 11 оборонных пакетов.

Стоит добавить, что Украина уже заключила соглашения о безопасности с более чем 20 странами, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и другие европейские государства.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поехал в Хорватию. Он примет участие в третьем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Глава государства уже встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили оборонную помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитацию детей и раненых воинов, восстановление Украины, европейскую интеграцию Украины.