По станциям "Укргидроэнерго" нанесено более 140 ракетных ударов с начала войны
По объектам ЧАО "Укргидроэнерго" с начала полномасштабной войны, кроме подрыва оккупантами Каховской ГЭС, было нанесено более 140 российских ракетных ударов. Со ссылкой на председателя наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия, сообщает Экономическая правда.
По словам Гвоздия, общий ущерб от ракетных ударов превышает несколько миллиардов долларов.
Уничтожение Каховской ГЭС, в частности, привело к потере 335 МВт возобновляемой энергетической мощности, а также ухудшению водоснабжения в регионе.
Кроме того, потеряно 94% систем орошения в Херсонской области, 74% - в Запорожской, и 30% - в Днепропетровской. Общая потеря составляет 18 млрд куб. м воды, что эквивалентно двум годам водоснабжения Украины.
Компания вынуждена менять свои планы развития и сосредотачиваться на усилении безопасности инфраструктуры, используя опыт Южной Кореи и Японии, которые также сталкивались с агрессией соседних стран, отметили в "Укргидроэнерго".