По станциям "Укргидроэнерго" нанесено более 140 ракетных ударов с начала войны

По объектам ЧАО "Укргидроэнерго" с начала полномасштабной войны, кроме подрыва оккупантами Каховской ГЭС, было нанесено более 140 российских ракетных ударов.﻿ Со ссылкой на председателя наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия, сообщает Экономическая правда.

По словам Гвоздия, общий ущерб от ракетных ударов превышает несколько миллиардов долларов.

Уничтожение Каховской ГЭС, в частности, привело к потере 335 МВт возобновляемой энергетической мощности, а также ухудшению водоснабжения в регионе.

Кроме того, потеряно 94% систем орошения в Херсонской области, 74% - в Запорожской, и 30% - в Днепропетровской. Общая потеря составляет 18 млрд куб. м воды, что эквивалентно двум годам водоснабжения Украины.

Компания вынуждена менять свои планы развития и сосредотачиваться на усилении безопасности инфраструктуры, используя опыт Южной Кореи и Японии, которые также сталкивались с агрессией соседних стран, отметили в "Укргидроэнерго".