Совет ЕС согласовал €35 млрд для Украины в рамках кредита G7

Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, который будет составляющей кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

Речь идет о европейской доле кредита на 50 млрд долларов (в евро – 45 млрд) от G7, который будет погашаться за счет будущих доходов от инвестирования замороженных суверенных активов РФ, идею которого лидеры согласовали в июне.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступными для Украины с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, которые изложены в специальном плане реформ (Ukraine Plan)

"Системы управления и контроля, которые предложили в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и других нарушений так же будут применяться к этому займу" , – отмечают в коммюнике.

"Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать марофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет так же примет текст без поправок" , – добавили в нем.

Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.