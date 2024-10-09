Рада ЄС погодила €35 млрд для України у рамках кредиту G7

Рада ЄС досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде складовою кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ. З посиланням на пресслужбу Ради ЄС, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (у євро – 45 мільярдів) від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже діючого механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan)

"Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ (Ukraine Plan) та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики" , – зазначають у комюніке.

"Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати марофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок" , – додали у ньому.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.