РФ ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одещины, 5 погибших

Российская армия в очередной раз нанесла баллистический удар по Одесской области. Известно о пяти погибших и девяти раненых.﻿ Об этом написал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате погибли пять человек, еще девять пострадали. Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Также во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Следует заметить, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора – достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление" , – написал Кулеба.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что в Одессе раздался взрыв.