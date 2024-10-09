РФ вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одещини, 5 загиблих
Російська армія в черговий раз завдала балістичного удару по Одеській області. Відомо про п'ять загиблих та дев'ятеро поранених. Про це написав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За його словами, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. В результаті цього загинули п'ять осіб, ще дев'ять постраждали. Всі постраждалі - українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.
Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз "Shui Spirit". Варто зауважити, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні.
"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору - достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", - написав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про те, що в Одесі пролунав вибух.