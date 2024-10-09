Зеленский ожидает новую дату "Рамштайна" под председательством Байдена
Президент Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график встречи контактной группы в формате "Рамштайн" после того, как в ней не смог участвовать президент США Джо Байден. Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита "Украина – Южно" -Восточная Европа», сообщает Европейская правда.
Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн", которая была в графике на этой неделе, пока перенесена.
"Причина вполне очевидна – удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране", – отметил он.
В то же время Зеленский акцентировал, что важно, чтобы перенесенная встреча состоялась именно в формате лидеров.
"Поэтому есть понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график. На "Рамштайне" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы. Прежде всего военных пунктов, которые усиливают нас на фронте", – акцентировал он.
Также украинский лидер добавил, что на "Рамштайне" "план победы" будет представлен лидерам стран и министрам обороны под председательством Байдена.
Как известно, 12 октября украинский президент должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".
На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.