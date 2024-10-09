Зеленский ожидает новую дату "Рамштайна" под председательством Байдена

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график встречи контактной группы в формате "Рамштайн" после того, как в ней не смог участвовать президент США Джо Байден. Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита "Украина – Южно" -Восточная Европа», сообщает Европейская правда.

Зеленский заявил, что встреча в формате "Рамштайн", которая была в графике на этой неделе, пока перенесена.

"Причина вполне очевидна – удары стихии по Америке, которые требуют максимального внимания президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране" , – отметил он.

В то же время Зеленский акцентировал, что важно, чтобы перенесенная встреча состоялась именно в формате лидеров.

"Поэтому есть понимание, что в ближайшее время может быть подготовлен новый график. На "Рамштайне" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания плана победы. Прежде всего военных пунктов, которые усиливают нас на фронте" , – акцентировал он.

Также украинский лидер добавил, что на "Рамштайне" "план победы" будет представлен лидерам стран и министрам обороны под председательством Байдена.

Как известно, 12 октября украинский президент должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.