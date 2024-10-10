ВСУ могут удерживать Курскую область еще несколько месяцев – Bloomberg
По оценкам американских чиновников, Украина сможет удерживать территорию в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, сообщает Украинская правда.
По словам источников издания, Украина пока не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.
Кроме того, после месяцев ожиданий украинские войска получили стабильное снабжение боеприпасами. Оно стало возможным благодаря усилиями союзников, включая инициативу Чехии по поставкам боеприпасов и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.
В публикации отмечают, что летняя операция Украины в Курской области сначала поразила союзников Киева своим быстрым начальным успехом. Но вместе с тем вызвала беспокойство среди некоторых чиновников, что цена операции может оказаться высокой, если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что правитель России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.
"Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкую позицию, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне", – пишет издание.
Издание добавляет, что Украина пытается выяснить, как лучше всего защитить себя зимой, но также начинает планировать действия на следующий год, в том числе с дополнительными бригадами, увеличением набора и улучшением оборудования и подготовки.