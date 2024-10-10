ВСУ могут удерживать Курскую область еще несколько месяцев – Bloomberg

По оценкам американских чиновников, Украина сможет удерживать территорию в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, Украина пока не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

Кроме того, после месяцев ожиданий украинские войска получили стабильное снабжение боеприпасами. Оно стало возможным благодаря усилиями союзников, включая инициативу Чехии по поставкам боеприпасов и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

В публикации отмечают, что летняя операция Украины в Курской области сначала поразила союзников Киева своим быстрым начальным успехом. Но вместе с тем вызвала беспокойство среди некоторых чиновников, что цена операции может оказаться высокой, если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что правитель России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.

"Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкую позицию, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне" , – пишет издание.

Издание добавляет, что Украина пытается выяснить, как лучше всего защитить себя зимой, но также начинает планировать действия на следующий год, в том числе с дополнительными бригадами, увеличением набора и улучшением оборудования и подготовки.