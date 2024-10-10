На фронте за сутки почти 150 столкновений: где больше всего боев

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Кураховском (31) и Покровском (25) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 10 октября.

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, в том числе сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел более четырех тысяч обстрелов, из них 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Враг наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Цуповка, Слатино, Липцы и Екатериновка Харьковской области; Реки Сумской области; Часов Яр и Торец Донецкой области; Белогорье и Копани Запорожской области.

Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражен пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.

На Харьковском направлении враг четырежды проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Роща и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

Шесть попыток кафиров продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – бил УАБами в районе Часового Яра.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилеевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отразили украинские защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового, где произошло 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишине, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявления на Времивском направлении.

Четыре бесполезных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемых авиабомбы; к тому же было совершено более 200 обстрелов.