В оккупированной Феодосии уже четвертые сутки горит нефтебаза
Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов 7 октября уже четвертые сутки горит нефтебаза, 1137 человек эвакуировали из города, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Местные жители сообщают, что черный дым до сих пор поднимается над горизонтом, а в близлежащих домах выбиты окна. Подконтрольный РФ глава города Игорь Ткаченко 10 октября заявил об эвакуации 1137 человек.
В то же время, из-за значительного расхода воды на тушение пожара, предприятие "Вода Крыма" предупредило о возможном ухудшении качества питьевой воды и перебоях водоснабжения.
К тому же, оккупационные власти предупредили жителей о запланированных военных учебных стрельбах, которые должны состояться 10 октября.
Предыстория:
- Утром 7 октября сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Сообщали, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии.
- Также сообщалось, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".
- 8 октября глава оккупационной администрации города Игорь Ткаченко сообщил, что эвакуировали более тысячи человек.