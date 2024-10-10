В оккупированной Феодосии уже четвертые сутки горит нефтебаза

Во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов 7 октября уже четвертые сутки горит нефтебаза, 1137 человек эвакуировали из города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Местные жители сообщают, что черный дым до сих пор поднимается над горизонтом, а в близлежащих домах выбиты окна. Подконтрольный РФ глава города Игорь Ткаченко 10 октября заявил об эвакуации 1137 человек.

В то же время, из-за значительного расхода воды на тушение пожара, предприятие "Вода Крыма" предупредило о возможном ухудшении качества питьевой воды и перебоях водоснабжения.

К тому же, оккупационные власти предупредили жителей о запланированных военных учебных стрельбах, которые должны состояться 10 октября.

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