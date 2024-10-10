В окупованій Феодосії вже четверту добу горить нафтобаза

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів 7 жовтня вже четверту добу горить нафтобаза, 1137 людей евакуювали з міста, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Крим.Реалії".

Місцеві жителі повідомляють, що чорний дим досі підіймається над горизонтом, а в прилеглих будинках вибито вікна. Підконтрольний РФ глава міста Ігор Ткаченко 10 жовтня заявив про евакуацію 1137 осіб.

Водночас, через значні витрати води на гасіння пожежі, підприємство "Вода Криму" попередило про можливе погіршення якості питної води та перебої водопостачання.

До того ж, окупаційна влада попередила мешканців про заплановані військові навчальні стрільби, що мають відбутися 10 жовтня.

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