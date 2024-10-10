Стало известно, почему Зеленский согласился уволить Шурму из ОП

Заместитель главы Офиса по вопросам экономики Ростислав Шурма уволился с Банковой после публикаций о конфликте интересов и определенного давления со стороны американских чиновников, сообщает Украинская правда.

По данным источников издания, о подготовке увольнения Шурмы стало известно еще летом. Но тогда в это мало кто верил.

"Шурма бы себе работал и дальше. Но его работа – это на 90% переговоры. А после публикаций в медиа Ростислава перестали воспринимать международные партнеры. Просто отказывались с ним работать. И это сказывается на всей работе ОП" , – рассказал собеседник.

Речь шла об истории с возмещением "зеленого тарифа" фирмам брата Шурмы и о протоколе НАПК о конфликте интересов.

Но, по данным издания, последнюю точку в карьерной истории Шурмы на Банковой поставили после разговоров президента Владимира Зеленского с госсекретаря США Энтони Блинкеном весной – летом 2024-го.

"Американцы постоянно давили, что надо уволить Шурму и Олега Татарова. Потому что типа какая-то коррупция, чрезмерное влияние. Но говорят они без конкретики, общими фразами наших активистов. Как-то даже пригрозили визовыми санкциями против замов. Татарову это безразлично, он и так держится подальше от Штатов. А Ростика это задело" , – сказал источник.

Как известно, семья Шурмы живет за границей, а совместный с братом бизнес построен как международная структура.