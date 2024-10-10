Стало известно, почему Зеленский согласился уволить Шурму из ОП
Заместитель главы Офиса по вопросам экономики Ростислав Шурма уволился с Банковой после публикаций о конфликте интересов и определенного давления со стороны американских чиновников, сообщает Украинская правда.
По данным источников издания, о подготовке увольнения Шурмы стало известно еще летом. Но тогда в это мало кто верил.
"Шурма бы себе работал и дальше. Но его работа – это на 90% переговоры. А после публикаций в медиа Ростислава перестали воспринимать международные партнеры. Просто отказывались с ним работать. И это сказывается на всей работе ОП", – рассказал собеседник.
Речь шла об истории с возмещением "зеленого тарифа" фирмам брата Шурмы и о протоколе НАПК о конфликте интересов.
Но, по данным издания, последнюю точку в карьерной истории Шурмы на Банковой поставили после разговоров президента Владимира Зеленского с госсекретаря США Энтони Блинкеном весной – летом 2024-го.
"Американцы постоянно давили, что надо уволить Шурму и Олега Татарова. Потому что типа какая-то коррупция, чрезмерное влияние. Но говорят они без конкретики, общими фразами наших активистов. Как-то даже пригрозили визовыми санкциями против замов. Татарову это безразлично, он и так держится подальше от Штатов. А Ростика это задело", – сказал источник.
Как известно, семья Шурмы живет за границей, а совместный с братом бизнес построен как международная структура.
"Санкции США для такого образа жизни были бы фатальными, поэтому Зеленский согласился 3 сентября отпустить Шурму, пока того не уничтожили", – говорится в статье.