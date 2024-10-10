Румыния расширила список товаров из Украины, для которых требуется лицензия

Румыния расширила список товаров из Украины, импорт которых теперь требует лицензии. Это решение принято правительством страны в ответ на жалобы румынских фермеров о демпинговых ценах на украинскую продукцию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Euractiv.

Как отметил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, местные производители птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины.

Эти продукты продаются по ценам, значительно ниже себестоимости румынского производства. В результате, правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень товаров, которые можно импортировать только при наличии лицензии.

Министр пояснил, что защита румынского производства - это приоритет. Он также подчеркнул, что полного запрета на импорт украинских яиц и мяса нет. Лицензии будут выдаваться румынским переработчикам, если в стране возникнет дефицит этих продуктов.

Ранее в октябре 2023 года Румыния уже ввела лицензирование на ввоз зерна и масличных культур из Украины и Молдовы после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет на импорт украинского зерна в соседние страны ЕС.

Импорт украинского зерна

В прошлом году Европейский Союз разрешил пяти странам запретить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на свои внутренние рынки, при этом сохранив возможность транзита.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия продолжали настаивать на продлении этого запрета на ввоз украинского зерна.

Однако Болгария приняла неожиданное решение, поддержав предложение отказаться от продления запрета на импорт украинской продукции.

Тем не менее, в августе Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой защитить своих производителей от избыточного импорта яиц из Украины.