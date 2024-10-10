В ОП опровергли готовность Зеленского к прекращению огня по линии фронта

Итальянская газета Corriere della Sera написала, что Зеленский готов к прекращению огня вдоль линии фронта. Речь шла якобы о варианте без признания потери территорий и в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрое вступление в ЕС, сообщает 24 Канал.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что информация распространена в СМИ – это неправда.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины" , - указал Литвин.

В то же время советник Зеленского указал, что на днях План победы представят Великобритании, Франции, Италии и Германии. По словам Литвина, он инструмент, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира.

Отметим, информацию о том, что Зеленский рассматривает такой вариант, распространила итальянская газета Corriere della Sera.

В то же время, практически одновременно испанская El Mundo опубликовала материал о том, что украинский президент категорически отказывается принимать любой другой мирный план кроме Формулы мира. Утверждается, что цель Зеленского – заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева и иначе.