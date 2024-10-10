Число импортеров нефтепродуктов уменьшилось до уровня июня 2022 года

В сентябре 2024 года количество импортеров нефтепродуктов в Украину снизилось по сравнению с августом на 12% до 245 компаний. Это самый низкий показатель с июня 2022 года, отмечает Консалтинговая группа "А-95", сообщает Enkorr.

Бензин в сентябре завозило на 9% (100 компаний) меньше трейдеров, чем в августе, дизтопливо – на 10% (156 компаний), сжиженный газ – на 19% (104 компании).

Сокращение количества желающих в сентябре импортировать горючее связано с существенным профицитом его на рынке. В августе накануне введения новых, более высоких акцизных ставок трейдеры увеличили импорт на 23-42% в зависимости от вида горючего. Больше всего прибавили импортеры бензина (+42%, до 166 тыс. т) и сжиженного газа (+41%, до 124 тыс. т), побив рекорды последних 2 лет.

Между тем количество импортеров остается значительно больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Так, в январе-феврале 2022 насчитывалось 114-117 импортеров. Резкий рост количества трейдеров произошел вследствие изменения географии импорта горючего, в частности, благодаря возможности импортировать автомобильным транспортом. Обратной стороной высокой концентрации трейдеров стала подавляющая бесприбыльность оптовых продаж из-за хронического профицита поставок.