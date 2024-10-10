Стефанчук назвал условие для демобилизации ограниченно годных 18-25 лет

Демобилизация бывших ограниченно годных 18-25 лет возможна только при дополнительной мобилизации. Необходимо найти не просто решение о демобилизации этой категории. А найти тех, кто придет в армию на место демобилизованных. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Левый берег.

"Это очень непростой вопрос (по демобилизации бывших ограниченно годных с 18 до 25 лет). Вы знаете, что мы не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали это…. Я не могу назвать количество (таких мобилизованных), потому что мы проводили эти заседания в тайном режиме… И сейчас мы должны найти не просто возможность, скажем так, демобилизовать их, а возможность понять, кто придет на их место" , – сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что "просто демобилизация – это будет обвал отдельных участков украинского фронта в сопротивлении Российской Федерации".

"И мы не хотим, чтобы по этим популистическим решениям кто-то пиарился. Потому что здесь не вопрос для пиара, а вопрос для безопасности нашей страны" , - добавил глава ВРУ.

Он напомнил, что до принятия закона военное руководство приняло соответствующую директиву, по которой больше не мобилизуют эту категорию 18-25 лет.

"И еще до момента внесения и принятия этого закона военные пообещали, что не будут закреплять этих мобилизованных по боевым распоряжениям на сложных участках фронта" , - сказал Стефанчук.

Он пообещал, что будет найден механизм демобилизации этой категории.

"Мы найдем этот вариант, безусловно. Но мы должны сделать это настолько сбалансированно, чтобы украинский фронт, ВСУ имели возможность выстоять… Я думаю, что, как всегда, в спокойном, нормальном темпе и режиме мы найдем это решение в стенах украинского парламента" , – подчеркнул спикер.

Напомним, 9 октября Рада запретила мобилизацию ограниченно годных юношей в возрасте 18-25 лет.

После принятия мобилизационного законопроекта возникла коллизия, фактически позволившая мобилизовать юношей от 18 до 25 лет, которые непригодны для мирного времени и ограниченно пригодны для военного. Подходящие к военной службе юноши мобилизации не подлежали, потому что подпали под срочный призыв. Больше об этом – в материале "Депутаты планируют запретить мобилизацию до 25 лет. Военные предлагают снизить призывной возраст до 20" на LB.ua.

Законопроект еще в сентябре рекомендовали принять во втором чтении, но спикер парламента сообщил, что нужно решить, как заменить уже мобилизованных юношей. Пока Минобороны должно было выдать приказ с запретом новой мобилизации младше 25 лет и указанием не отправлять на передовую тех юношей, кто уже служит.

8 октября Стефанчук сказал, что в этот день законопроект ко второму чтению должен проработать комитет, а на следующий день его вынесут на голосование в зал, но без упоминания о демобилизации.