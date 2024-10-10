Стефанчук назвав умову для демобілізації обмежено придатних 18-25 років

Демобілізація колишніх обмежено придатних 18-25 років можлива лише за умови додаткової мобілізації. Необхідно знайти не просто рішення про демобілізацію цієї категорії. А знайти тих, хто прийде в армію на місце демобілізованих. Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Лівий берег.

"Це дуже непросте питання (щодо демобілізації колишніх обмежено придатних віком з 18 до 25 років). Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це…. Я не можу назвати кількість (таких мобілізованих), тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі… І зараз ми повинні знайти не просто можливість, скажімо так, демобілізувати їх, а можливість зрозуміти, хто прийде на їхнє місце" , - сказав він.

Стефанчук підкреслив, що "просто демобілізація – це буде обвал окремих ділянок українського фронт в супротиві Російській Федерації".

"І ми не хочемо, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився. Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни" , - додав голова ВРУ.

Він нагадав, що до прийняття закону військове керівництво ухвалило відповідну директиву, за якою більше не мобілізують цю категорію віком 18-25 років.

"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту" , - сказав Стефанчук.

Він пообіцяв, що буде знайдено механізм демобілізації цієї категорії.

"Ми знайдемо цей варіант, безперечно. Але ми повинні зробити це настільки збалансовано, щоб український фронт, ЗСУ мали можливість вистояти… Я думаю, що, як і завжди, в спокійному, нормальному темпі та режимі ми знайдемо це рішення в стінах українського парламенту" , - наголосив спікер.

Нагадаємо, 9 жовтня Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років.

Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов. Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua.

Законопроєкт ще у вересні рекомендували ухвалити в другому читанні, але спікер парламенту повідомив, що потрібно вирішити, як замінити уже мобілізованих юнаків. Поки що Міноборони мало видати наказ із забороною нової мобілізації молодших за 25 років та вказівкою не надсилати на передову тих юнаків, хто вже служить.

8 жовтня Стефанчук сказав, що в цей день законопроєкт до другого читання має опрацювати комітет, а наступного дня його винесуть на голосування в зал, але без згадки про демобілізацію.