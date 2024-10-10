Bloomberg: Западные санкции не остановили суда, перевозящие российскую нефть

Почти треть российских судов из черного списка вернулись к работе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Использование Москвой танкеров, на которые наложены санкции за участие в торговле российской нефтью, ускоряется.

По меньшей мере 21 из 72 танкеров, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Казначейства Великобритании или Европейского Союза в 2023 году, загрузили в общей сложности 24 груза российской нефти.

Сочетание повышенного доверия со стороны покупателей и, в частности, отсутствие беспокойства относительно мер, введенных Лондоном, вероятно, помогли Москве и ее клиентам найти обходные пути.

Темпы возвращения танкеров в эксплуатацию растут: по меньшей мере семь танкеров приняли грузы за первые десять дней октября. Это по сравнению с шестью танкерами в августе и сентябре и лишь пятью танкерами до этого.

Сначала танкеры из черного списка простаивали. Ни одно из подсанкционных судов не перевезло ни одного груза российской или любой другой нефти до апреля - через шесть месяцев после того, как были названы первые санкционные суда. После того, как эти первые грузы были успешно доставлены, использование санкционных танкеров резко возросло.

Отмечается, что две трети всех судов, которые находились под санкциями Великобритании, вернулись к работе. В то же время только шесть грузов было перевезено на четырех из 39 танкеров, внесенных Вашингтоном в черный список.

Кроме того, 50 судов были переименованы с момента введения санкций, многие из них одновременно сменили флаг.

Большинство грузов сырой нефти направлялись в китайские порты, но около трети из них оказались в Индии - признак того, что предыдущее нежелание этой страны иметь дело с попавшими под санкции субъектами осталось в прошлом.

Напомним:

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.

Российское правительство ожидает снижения доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоресурсы и мягкий налоговый режим для компании "Газпром".