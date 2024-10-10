Продажи BMW и Mercedes-Benz в Китае снизились – Bloomberg

В третьем квартале BMW AG и Mercedes-Benz Group AG зафиксировали падение продаж автомобилей в Китае, поскольку слабые потребительские настроения на их крупнейшем рынке повлияли на расходы на предметы роскоши.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Поставки автомобилей BMW упали на 30%, что стало самым сильным падением за последние четыре года. Продажи Mercedes упали на 13% за этот период, причем больше всего пострадали дорогие модели, такие как седаны S-класса и Maybach.

Эти тенденции, вместе с замедлением роста продаж электромобилей в Европе, привели к предупреждениям о снижении прибылей от обоих автопроизводителей.

BMW и Mercedes могут также пострадать от обострения торговых отношений: Пекин рассматривает возможность повышения пошлин на импорт автомобилей с большими двигателями после того, как Евросоюз ввел пошлины до 45% на электромобили, произведенные в Китае.

Падение продаж на 30% для BMW и Mini в Китае контрастирует с менее чем 5% снижением в первом и втором кварталах этого года.

Этот спад на крупнейшем автомобильном рынке мира снизил общие продажи BMW на 13%. Компания также сообщила, что отзыв автомобилей из-за проблем с тормозной системой повлиял на поставки.

Для Mercedes общее снижение продаж на 12% в сегменте премиальных автомобилей стало ударом для их планов выйти на еще более высокий рынок.

Акции BMW и Mercedes остались почти без изменений в четверг, но в этом году упали на 23% и 7% соответственно из-за негативных новостей из обеих компаний.