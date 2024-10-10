Close button

В НАТО анонсировали проведение ежегодных ядерных учений Steadfast Noon

В НАТО анонсировали проведение ежегодных ядерных учений Steadfast Noon
Фото: НАТО/nato.int

НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в понедельник, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Лондоне.

Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.

"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", – добавил он.

Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

Учения продлятся около двух недель.

Ранее Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.

Российский лидер Владимир Путин перед этим заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

Новости

Популярные темы форума

analytics