КНДР развернула свои войска в Украине и помогает россиянам запускать ракеты - The Guardian

Северная Корея, вероятно, развернула свои войска вместе с русскими в Украине. Северокорейцы могут помогать с запуском ракет KN-23.﻿ Со ссылкой на The Guardian, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Северокорейские военные инженеры, вероятно, помогают России наносить удары по Украине баллистическими ракетами. А северокорейцы, действовавшие на оккупированных территориях Украины, уже погибли.

В частности, один из источников The Guardian взвыл, что десятки северокорейцев находятся по российской линии фронта в командах, которые "поддерживают пусковые установки для ракет КN-23".

Впервые о присутствии северокорейцев в Украине заговорили на прошлой неделе. Тогда в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации. А незадолго до этого СМИ сообщали о том, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи.

Как отметили в The Guardian, иностранцы по-прежнему воевали в Украине как наемники на стороне России, но если северокорейцы находятся на территории Украины, то это будет первый случай, когда иностранное правительство отправило войска в военную форму в поддержку войны Москвы.